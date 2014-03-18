Збитки Донецької залізниці від пасажироперевезень збільшилися на 17,5%

Збитки Донецької залізниці (ДЗ) від пасажирських перевезень у січні-лютому 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 17,5% - до 177,6 млн грн з 151,2 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період збитки Донецької магістралі від пасажироперевезень у приміському сполученні склали 88,8 млн грн, що на 9,2% більше показника аналогічного періоду минулого року, а в далекому - 88,8 млн грн, що на 27% перевищує показник січня-лютого 2013 року.

Також повідомляється, що з кожної вкладеної гривні у дальньому сполученні у січні повернулося лише 46,8%, а в передмістям - 5,2 коп.

За даними прес-служби, Донецька залізниця в січні-лютому перевезла понад 8,4 млн пасажирів, з них близько 1,14 млн - у дальньому сполученні і 7,29 млн - у приміському, відправивши 2427 поїздів далекого прямування і 10 118 приміських.

Ключовими причинами збитку, за інформацією Донецької залізниці, є низькі соціально орієнтовані тарифи, високе зношення рухомого складу та постійно зростаючі ціни на енергоносії, запасні частини, хронічне недоотримання компенсацій за проїзд пільгових категорій пасажирів та відсутність державних дотацій на придбання залізничного рухомого складу.

"Донецька залізниця розраховує на підтримку в 2014 році від Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій з питань компенсації фактичних витрат залізниці на перевезення пасажирів пільгових категорій, а також на придбання залізничного рухомого складу, як це визначено статтями 9 і 10 Закону України «Про залізничний транспорт», - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, збитки донецької залізниці від пасажирських перевезень у 2013 році збільшилися порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 923 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у дальньому і приміському сполученнях у січні-лютому 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку Донецької залізниці припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.

