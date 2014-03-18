Роботодавці розкритикували законопроект, який може повернути корупцію в порти

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) закликає відхилити законопроект, що передбачає ліквідацію Адміністрації морських портів і повернення корупційних схем.

Про це йдеться у зверненні голови ФРТУ Ореста Климпуша на ім'я голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та міністра інфраструктури Максима Бурбака.

В документі сказано, що законопроект № 4431, зареєстрований 13 березня 2014 року, суперечить суті реалізованої портової реформи. У разі його ухвалення наслідки для галузі, роботодавців, колективів і держави можуть бути сумними, застерігають роботодавці.

«Ініціативи, покликані не розвивати, а гальмувати розвиток морського транспорту, необхідно припиняти. Вони - негативний сигнал для роботодавців, потенційних інвесторів. Ми можемо назавжди підірвати довіру до України та відлякати інвестиції від галузі», - зазначає у своєму зверненні Климпуш.

У ФРТУ підкреслюють, що створення АМПУ гарантувала рівні права всіх суб'єктів господарювання в портах. Крім того, запроваджений механізм отримання портових зборів зруйнував усталені корупційні схеми.

«Запропонований законопроект не відповідає цілям розпочатої реформи портової галузі - створити зрозумілі та прозорі умови для залучення інвестицій. Він спрямований на отримання доступу до самого стабільного джерела доходу галузі - портових зборів та повернення «старих» корупційних схем їх використання», -наголошується у зверненні.

Авторами проекту є Анатолій Кінах, Микола Круглов, Юрій Крук, Віталій Барвіненко (депутатська група «Економічний розвиток»), Василь Деревляний («Батьківщина») та Руслан Сольвар (УДАР). При цьому троє з них (Кінах, Крук і Барвіненко), голосували за чинний закон.

Як відомо, реформа портової галузі спрямована на створення умов для залучення інвестицій у галузь із метою модернізації портової інфраструктури, забезпечення стабільних вантажопотоків, розвитку українських портів. За оцінками експертів, обсяг інвестиції знаходиться на рівні 25 млрд грн. Рівень зношеності об'єктів портової інфраструктури на сьогодні становить 80%.