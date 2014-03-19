Мінінфраструктури звільнило гендиректора «Укрпошти»

Міністерство інфраструктури України звільнило з посади генерального директора Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» Костянтина Кривенка на підставі поданої ним заяви, повідомляє прес-служба відомства.

«Отже, достроково розірвано контракт, укладений з Костянтином Кривенком, відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України за згодою сторін», - наголошується в повідомленні.

Виконання обов'язків генерального директора «Укрпошти» з 19 березня покладено на заступника генерального директора Валерія Солода.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури призначило Костянтина Кривенка керівником «Укрпошти» у червні 2013 року. До цього він обіймав посаду члена Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Довідка УНІАН. УГППС «Укрпошта» входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає більш як 50 видів послуг у 14 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії нараховує більш як 98 тисяч співробітників.

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