УЗ недоотримала понад 36 млн грн за перевезення пільговиків у приміському сполученні

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року недоотримала 36,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"З січня по лютий 2014 року в приміському сполученні залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на 43,3 млн грн, а отримали від обласних адміністрацій 7,2 млн грн, або 16,7% від суми, яка підлягає компенсації", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", найбільша сума заборгованості за приміські перевезення пільговиків за вказаний період накопичилася у Києва і Київської області, Харкова і Харківської області, Львівської та Дніпропетровської областей.

Згідно з повідомленням, за цей період Південно-Західна залізниця очікує найбільшу суму відшкодування витрат - 11 млн грн за перевезення пільговиків, яких перевезла на суму понад 12,8 млн грн. Це пояснюється заборгованістю Київської міської та обласної державних адміністрацій, зокрема, КМДА тільки за результатами цього року повинна відшкодувати залізниці 3,4 млн грн (без урахування перевезень міською електричкою), а перерахувала 0,45 млн грн. При цьому Київської області були надані послуги з перевезення цієї категорії пасажирів на 4 млн грн, а сума компенсацій Південно-Західної магістралі склала всього лише 0,177 тис. грн.

Південна залізниця в січні-лютому надала свої послуги за пільговими тарифами жителям Харкова і Харківської області на 5,9 млн грн, при цьому Південній магістралі не надійшло ніяких компенсацій від Чернігівської, Кіровоградської, Донецької та Луганської областей.

Львівська залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 9 млн грн і отримала компенсацію від місцевих бюджетів у розмірі всього 7,9% від необхідної суми.

Придніпровська магістраль надала послуги на 7 млн грн, а сума компенсацій склала 0,2% від суми наданих послуг.

Донецька залізниця перевезла пільговиків на 3,7 млн грн, сума відшкодування витрат склала 1,05 млн грн.

Одеська магістраль надала послуги на 2,88 млн грн, сума компенсацій склала 2,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року недоотримала 76,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій.

Збитки відомства від пасажирських перевезень у дальньому і приміському сполученнях у січні-лютому 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

«Укрзалізниця» в січні 2014 року недоотримала 19,3 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

За даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України в січні-лютому 2014 року скоротили пасажироперевезення в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 2,6% - до 63,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Зношеність приміського рухомого складу залізниць України складає: електропоїздів - 80,3%, дизель-поїздів - 93,1%.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.