Львівська залізниця цього року реконструює понад 23 км шляхів

Згідно з повідомленням, працівники колійного господарства планують здійснити реконструкцію колій на ділянках Гребенів - Тухля та станція Гребенів - 3,5 км, Лавочне - Бескид і станція Лавочне - 5,7 км, перегін Бескид - Скотарське - 1 км, Скотарське - Воловець і станція Скотарське - 4,4 км, перегін Сихів - Давидів - 7,1 км, а також станція Дубно - 1,5 км.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у 2013 році модернізувала та відремонтувала 150,47 км залізничних колій, а також замінила 38 комплектів стрілочних переводів та відремонтувала ще 80.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2014 році планує направити на ремонт 3 млрд грн основних засобів у колійному господарстві, реконструкцію магістралей, модернізацію шляхових машин, шляховимірювальних і дефектоскопних вагонів, механізмів та устаткування, а в рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону планує реконструювати та відремонтувати 355 км шляхів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.