Виробничий травматизм на Південно-Західній залізниці зменшився на 26,3%

Згідно з повідомленням, минулого року Південно-Західна магістраль спрямувала 66,3 млн грн на охорону праці, внаслідок чого поліпшились умови праці 26722 працівників, із них 7699 жінок.

"Щоб поліпшити ситуацію з охороною праці на підприємстві та підвищити рівень знань із цього питання, на залізниці були розроблені «Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці на Південно-Західній залізниці на 2013 рік", - повідомили у прес-службі.

Крім того, за вказаний період у структурних підрозділах Південно-Західної залізниці було проведено понад 24,8 тис. перевірок з питань охорони праці, а також видано понад 2,6 тис. приписів.

Також повідомляється, що Південно-Західна залізниця виділила 3,4 млн грн фінансових засобів з метою попередження нещасних випадків, 21,6 млн грн - на усунення впливу небезпечних і шкідливих факторів, 19,6 млн грн - на заходи з попередження профзахворювань.

За даними прес-служби, минулого року за порушення нормативних актів з охорони праці притягнуто до відповідальності 480 працівників, із них 245 посадових осіб. Крім того, Південно-Західна магістраль провела позачергову перевірку знань 983 працівників, 117 з яких відсторонила від роботи.

Як повідомляв УНІАН, на залізницях України в січні 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 21,5% - до 51 випадку з 65.

На станціях і перегонах залізниць України у 2013 році рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 0,4% - до 757 випадків з 754.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні ПЗЗ.

Південно-Західна залізниця займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.