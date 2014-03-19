Toyota виплатить найбільший в історії США штраф на $1,2 млрд

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor Co. виплатить найбільший в історії США штраф, який наклали на виробника автомобілів, за обман споживачів і несвоєчасне усунення несправностей, пише "Прайм" з посиланням на повідомлення міністерства юстиції США.

Угода з владою передбачає, що компанія визнає введення в оману американських споживачів щодо проблем з педаллю газу в автомобілів брендів Toyota і Lexus, через яку машина продовжувала набирати швидкість, навіть якщо водій прибрав ногу з педалі. У результаті фіксувалися випадки важких аварій і загибелі людей.

Численні колективні та індивідуальні позови до компанії стали надходити у вересні 2009 року і на початку 2010 року, після чого концерн оголосив про відкликання 9 мільйонів автомобілів у всьому світі. Таке рішення завдало сильний удар репутації Toyota. У грудні 2012 року виробник повідомив про готовність виплатити компенсації автовласникам у розмірі 1,1 мільярда доларів.

"Замість того, щоб своєчасно повідомити про несправності, про які компанія знала, і усунути їх, Toyota робила неправдиві заяви і надавала невірні відомості навіть членам Конгресу. Коли люди сідають за кермо, вони мають право очікувати, що їхній автомобіль безпечний. Якщо виникають несправності, виробник повинен оперативно їх усувати і повідомляти про проблеми. Іншим компаніям не варто повторювати помилок Toyota і обманювати покупців", - заявив генпрокурор Ерік Холдер.