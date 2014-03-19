Придніпровська залізниця зафіксувала 10 випадків вандалізму в приміських поїздах

Згідно з повідомленням, кількість випадків вандалізму за вказаний період на два випадки перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як зазначають у службі приміських перевезень ПЗ, найчастіше вагони приміських поїздів розфарбовують, б'ють у них скло як зсередини, так і ззовні.

Згідно з повідомленням, за кожним випадком псування та розобладнання рухомого складу Придніпровська магістраль направляє матеріали в лінійні органи міліції, де вживають заходів із виявлення винних і притягнення їх до відповідальності.

На даний час відкрито 5 кримінальних проваджень за фактами вчинення таких дій сторонніми особами.

"Придніпровська залізниця звертається до громадян із проханням відповідально ставитися до збереження рухомого складу і залізничної інфраструктури, не ставити під загрозу себе і працівників, які забезпечують пасажирські перевезення", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці спільно з транспортною міліцією в січні-лютому 2014 року запобігли 78 випадкам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на суму понад 65 тис. грн.

У 2013 році збитки Придніпровської залізниці від незаконних втручань сторонніх осіб у роботу збільшилися порівняно з 2012 роком у 4 рази - до 102,9 тис. грн.

Служба воєнізованої охорони придніпровської залізниці в 2013 році попередила 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК та окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.