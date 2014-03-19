ПЗ за 2 місяці недоотримала понад 7 млн грн за приміські перевезення пільговиків

Згідно з повідомленням, за вказаний період ПЗ перевезла 805,3 тис. пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 7,65 млн грн, при цьому отримала 12,4 тис. грн компенсації, що становить менше 0,2% від необхідної суми.

Зокрема, в лютому Придніпровська магістраль перевезла 1,17 млн пасажирів у приміському сполученні, з них 399,2 тис. пільговиків. Сума, що підлягає компенсації місцевими адміністраціями ПЗ за надані нею послуги, становила 3,47 млн грн, а відшкодовано було тільки 6,4 тис. грн.

Як зазначають у службі приміських перевезень, хронічна заборгованість за приміські перевезення пільговиків в умовах гострої нестачі фінансових ресурсів знижує темпи підвищення якості послуг для пасажирів і оновлення рухомого складу. За аналогічний період минулого року ПЗ отримала понад 3,8 млн грн компенсації.

"Ситуація, що склалася, змушує придніпровських залізничників посилювати роботу з розпорядниками бюджетних коштів, більш жорстко наполягати на необхідності закладати в бюджет суми субвенцій, які забезпечать повне відшкодування залізниці витрат на фактичні перевезення пільговиків у приміському сполученні", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2013 році недоотримала 25,559 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року недоотримала 36,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у далекому і приміському сполученнях у січні-лютому 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак із року в рік "Укрзалізниця" зазначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Зношеність приміського рухомого складу залізниць України становить: електропоїздів - 80,3% і дизель-поїздів - 93,1%.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.