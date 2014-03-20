Відновлено попередній продаж квитків на більшість поїздів у південному напрямку

"Укрзалізниця" не скасовує ні одного потяга, що курсує в напрямку півдня України, зокрема у Крим. ІВідсьогодні "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на більшість поїздів, на які проїзні документи тимчасово не продавалися на період із 31 березня по 17 квітня. Це було викликано необхідністю коректування графіка руху у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Миронівка - Тараса Шевченка - Знам'янка", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відомство вже відкрило предпродаж квитків на вищевказані дати на наступні поїзди: №28/27 Київ - Севастополь - Київ, №40 Севастополь - Київ, №12 Сімферополь - Київ, №80/79 Київ - Дніпропетровськ - Київ, №166 Київ - Дніпропетровськ, №168 Київ - Запоріжжя, №72/71 Київ - Запоріжжя - Київ, №76 Київ - Кривий Ріг, №122 Миколаїв - Київ, №102 Херсон - Київ, №38/37 Київ - Донецьк - Київ, №70/69 Львів - Маріуполь - Львів, №63/64 Дніпропетровськ - Одеса - Дніпропетровськ, №92/91 Одеса - Луганськ - Одеса, №41/42 Дніпропетровськ - Львів - Київ, №120 Запоріжжя - Львів.

Також повідомляється, що попередній продаж квитків на інші поїзди, які курсуватимуть у південному напрямку з 31 березня по 17 квітня, буде відкрито протягом сьогоднішнього і наступних днів. Так, у зазначені дати частина потягів курсуватиме за скоригованим графіком руху.

"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до особливостей технологічного процесу на залізничному транспорті та уточнювати наявність місць у вільному продажу і час відправлення поїздів за телефоном (044) 503-70-05, а також за допомогою офіційною онлайн-системи booking.uz.gov.ua", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у південному напрямку з 18 квітня 2014 року.

Із 31 березня по 17 квітня на напрямку Тараса Шевченка - Знам'янка буде здійснюватися ремонт контактної мережі, а на дільниці Миронівка - Тараса Шевченка - колійні роботи.