Поїзди у напрямку РФ курсують без затримок - "Укрзалізниця"

Рух поїздів у напрямку Російської Федерації здійснюється без затримок, усі потяги відправляються за встановленим графіком, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

"З поїздами все добре, ніяких затримок у пропуску на українсько-російському кордоні немає, все за графіком, потяги зараз пропускають", - повідомили в прес-службі.

Крім того, у прес-службі також уточнили, що всі поїзди в напрямку анексованого Росією Криму і назад також курсують згідно заданих маршрутах без збоїв, згідно зі встановленим графіком руху.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня представники українських транспортних компаній заявили про те, що Росія повністю закрила свої кордони для української продукції. При цьому працівники митниці жодних пояснень перевізникам не надавали.

За даними Держприкордонслужби України, опівночі 20 березня контролюючими органами РФ у пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», «Плетенівка», «Чугунівка», «Піски», розташованих у Харківській області, було припинено оформлення транспортних засобів української реєстрації з вантажем вітчизняного виробництва, але вже сьогодні об 11.30 пропуск вантажівок відновився.