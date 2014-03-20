Донецька залізниця недоотримала понад 6 млн грн за перевезення пільговиків

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-лютому 2014 року недоотримала 6,23 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському повідомленнях, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Донецька залізниця перевезла 725 тис. пасажирів пільгових категорій, з них 126 тис. осіб у далекому сполученні і 599 тис. у приміському сполученні на суму 7,78 млн грн, а компенсацій отримала майже 1,55 млн грн - 19,9% від необхідної суми.

За даними прес-служби, заборгованість Донецької та Луганської держадміністрацій за вказаний період становила 3,21 млн грн і 310,5 тис. грн, відповідно.

Також повідомляється, що Донецька залізниця недоотримала 2,04 млн грн за перевезення студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів у далекому сполученні.

Водночас, Донецька залізниця очікує відшкодування витрат на суму 322 тис. грн за перевезення дітей віком від 6 до 14 років, компенсація за перевезення яких не здійснювалася багато років.

«При цьому Донецька залізниця була і залишається справним платником податків, надійним і безвідмовним партнером у наданні транспортних послуг для усіх категорій громадян за заниженими соціально-орієнтованим тарифами», - відзначають в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки Донецької залізниці від пасажироперевезень у січні-лютому 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 17,5% - до 177,6 млн грн з 151,2 млн грн.

Донецька залізниця в 2013 році недоотримала 38,493 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому та приміському сполученнях.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року недоотримала 76,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, у відповідності із законодавством України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку Донецької припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.