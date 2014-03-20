Науменко розповів, як буде реформувати митницю

Державна митна служба, яку буде створено після ліквідації Міністерства доходів і зборів України, планує скорочувати кількість митних документів і переглядати порядок заповнення декларацій для зменшення навантаження на представників бізнесу під час проходження митних процедур.

Про це під час зустрічі з бізнесом заявив заступник міністра доходів і зборів України, який займається митною службою, Віталій Науменко.

«Першочергове завдання технологічного характеру - це питання скорочення кількості документів. ... Існують технології, ми повинні їх удосконалювати і зменшувати навантаження для бізнесу під час проходження митних процесів», - сказав Науменко.

Також він підкреслив, що митниця планує активно співробітничати з іншими державними органами України в питанні зменшення кількості дозвільних документів для суб'єктів митної справи.

За словами Науменка, митниця найближчим часом також переглядатиме систему аналізу ризиків, для того, щоб застосовувати її не до всіх компаній, а лише до тих, які орієнтовані на певні схеми порушень.

Глава митниці вважає, що такі зміни в роботі відомства дадуть змогу скоротити час і ресурси, що витрачаються на здійснення митних процедур та істотно спростять роботу підприємствам з високим ступенем довіри, представникам так званого «білого бізнесу».

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міндоходів, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Мінфіну.

13 березня міністр фінансів Олександр Шлапак представив колективу Міндоходів нових кураторів податкової й митної служб Ігоря Білоуса і Віталія Науменка, а також куратора служби фінансових розслідувань Володимира Хоменка.