ПЗЗ завдяки турнікетам збільшила виручку від пасажироперевезень на 25%

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у січні 2014 року збільшила доходи від реалізації квитків на приміські потяги у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 25% завдяки впровадженню в минулому році на станціях автоматизованої турнікетної системи контролю наявності проїзних документів. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на Головне управління приміських пасажирських перевезень відомства.

Зокрема, ПЗЗ вдалося збільшити виручку від реалізації квитків на поїзди у приміському сполученні за рахунок впровадження таких турнікетних систем на станціях Буча, Тетерів і Ніжин, що, в свою чергу, унеможливило безквитковий проїзд пасажирів.

Згідно з повідомленням, крім пасажирських турнікетів, Південно-Західна магістраль також встановила на станціях багажні турнікети, призначені для проходу на платформу пасажирів з дитячими колясками.

"Питання доцільності встановлення турнікетів залізниці вирішують, враховуючи запланований пасажиропотік, очікуване збільшення доходів і фінансові можливості залізниць, адже впровадження турнікетних систем вимагає значних капіталовкладень. Але, незважаючи на це, вартість проїзду пасажирів у приміському сполученні збільшувати не планується", - підкреслили в прес-службі.

Разом з тим, приміські електрички залишаються популярним видом транспорту серед пасажирів, оскільки вартість проїзду в них на 15-20% менше вартості аналогічних послуг автотранспортних засобів.

"Наші тарифи на приміські перевезення істотно нижчі економічно обґрунтованого рівня. Однак ми усвідомлюємо соціальну роль перевезень пасажирів, адже платоспроможність нашого населення досить низька. Останній раз тарифи збільшувалися на Придніпровській залізниці у 2012 році: на 9% - на перших семи зонах, тобто на відстань до 60 км. На інших 5 магістралях тарифи на приміські перевезення не змінювалися ще з 2011 року", - цитує прес-служба начальника відділу тарифів Головного управління приміських пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олега Бокова.

Як повідомляв УНІАН, за 10 місяців 2013 року Південно-Західна залізниця встановила 6 автоматизованих турнікетних систем на станціях Буча, Тетерів, Ніжин і Бровари, що дозволило збільшити середньодобову виручку від пасажирських перевезень на даних станціях майже у 8 разів.

Довідка УНІАН. Турнікетні системи встановлені на 43 вокзалах України, станціях та зупиночних платформах. Зокрема, на Південно-Західній залізниці налічується 185 пасажирських і багажних турнікетів, розміщених на 27 вокзалах. На Південній магістралі турнікетами облаштовано 7 вокзалів і станцій, на Придніпровській - 4, на Донецькій - 3.

Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.