Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відновила попередній продаж квитків на всі поїзди, що курсують з 31 березня по 17 квітня 2014 року, який раніше був тимчасово призупинений у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, "Укрзалізниця" призупинила попередній продаж квитків на вказані дати через необхідність коригування графіка руху у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Миронівка - Тараса Шевченка - Знам'янка.

Зокрема, відомство відкрило попередній продаж квитків на поїзди: №28/27 Київ - Севастополь - Київ, №40/39 Севастополь - Київ - Севастополь, №12/11 Сімферополь - Київ - Сімферополь, №80/79 Київ - Дніпропетровськ - Київ, № 168/167 Київ - Запоріжжя - Київ, №72/71 Київ - Запоріжжя - Київ, №76/75 Київ - Кривий Ріг - Київ, № 38/37 Київ - Донецьк - Київ, №122/121 Миколаїв - Київ - Миколаїв, №101/102 Херсон - Київ - Херсон, № 92/91 Одеса - Луганськ - Одеса, №63/64 Дніпропетровськ - Одеса - Дніпропетровськ, №70/69 Львів - Маріуполь - Львів, №41/42 Дніпропетровськ - Львів - Дніпропетровськ, №119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя.

"Всього відкрито попередній продаж квитків на 15 пар поїздів на поїзд №166 Київ - Дніпропетровськ. На поїзд №165 Дніпропетровськ - Київ попередній продаж квитків на період з 31 березня по 17 квітня буде відкритий незабаром", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують в південному напрямку з 18 квітня.

З 31 березня по 17 квітня за напрямком Тараса Шевченка - Знам'янка буде здійснюватися ремонт контактної мережі на дільниці Миронівка - Тараса Шевченка - колійні роботи.