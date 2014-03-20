"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на всі поїзди
"Укрзалізниця" призупинила попередній продаж квитків через проведення ремонтних робіт
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відновила попередній продаж квитків на всі поїзди, що курсують з 31 березня по 17 квітня 2014 року, який раніше був тимчасово призупинений у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Зокрема, "Укрзалізниця" призупинила попередній продаж квитків на вказані дати через необхідність коригування графіка руху у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Миронівка - Тараса Шевченка - Знам'янка.
Зокрема, відомство відкрило попередній продаж квитків на поїзди: №28/27 Київ - Севастополь - Київ, №40/39 Севастополь - Київ - Севастополь, №12/11 Сімферополь - Київ - Сімферополь, №80/79 Київ - Дніпропетровськ - Київ, № 168/167 Київ - Запоріжжя - Київ, №72/71 Київ - Запоріжжя - Київ, №76/75 Київ - Кривий Ріг - Київ, № 38/37 Київ - Донецьк - Київ, №122/121 Миколаїв - Київ - Миколаїв, №101/102 Херсон - Київ - Херсон, № 92/91 Одеса - Луганськ - Одеса, №63/64 Дніпропетровськ - Одеса - Дніпропетровськ, №70/69 Львів - Маріуполь - Львів, №41/42 Дніпропетровськ - Львів - Дніпропетровськ, №119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя.
"Всього відкрито попередній продаж квитків на 15 пар поїздів на поїзд №166 Київ - Дніпропетровськ. На поїзд №165 Дніпропетровськ - Київ попередній продаж квитків на період з 31 березня по 17 квітня буде відкритий незабаром", - уточнили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують в південному напрямку з 18 квітня.
З 31 березня по 17 квітня за напрямком Тараса Шевченка - Знам'янка буде здійснюватися ремонт контактної мережі на дільниці Миронівка - Тараса Шевченка - колійні роботи.