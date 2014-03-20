"Укртрансінспекція" збільшить кількість інспекторів

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті ("Укртрансінспекція") з метою удосконалення своєї структури підготувала проекти нормативно-правових актів з реорганізації, якими передбачено збільшення кількості інспекторів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на главу "Укртрансінспекції" Валерія Черненка.

«На сьогодні "Укртрансінспекція" має нефункціональну структуру, яка не може виконувати повною мірою покладені на неї завдання. Заплановано збільшити шляхом реорганізації кількість інспекторів, які безпосередньо здійснюють державний контроль та нагляд на транспорті, адже лише посилений контроль за автомобільними перевізниками здатний підвищити рівень безпеки пасажирських перевезень», - цитує прес-служба Черненка.

Згідно з повідомленням, після ухвалення зазначених нормативно-правових актів територіальні органи "Укртрансінспекції" не будуть юридичними особами, а всі покладені на них функції будуть виконуватися централізовано.

За словами Черненка, керівники територіальних органів "Укртрансінспекції" будуть призначатися тільки після обговорення їх кандидатур з громадськістю на місцях.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 17 березня 2014 року призначив Валерія Черненка главою "Укртрансінспекції". Раніше він обіймав посаду голови ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області.

Найближчим часом новий голова "Укртрансінспекції" має намір реорганізувати відомство.

"Укртрансінспекція" в січні-лютому 2014 року скоротила видачу дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,7% - до 107,159 тис.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті ("Укртрансінспекція") створена указом президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. "Укртрансінспекція" займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями.

З 1 вересня 2012 року функції з видачі дозвільних документів для здійснення перевезення пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні передані від держпідприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) "Укртрансінспекція".

