МАУ скасувала всі рейси між Києвом і Сімферополем

Найбільша українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала рейси між Києвом і Сімферополем по 29 квітня 2014 року включно у зв'язку з діючими обмеженнями на польоти до Криму, повідомили УНІАН у прес-службі МАУ.

"Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» інформує про те, що, у зв'язку з обмеженнями, що тривають, на польоти до Автономної Республіки Крим, всі рейси МАУ між Києвом і Сімферополем скасовані з незалежних від авіакомпанії причин по 29 квітня 2014 року включно. У разі змін у розкладі авіакомпанія оперативно інформуватиме вас", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала рейси між Києвом і Сімферополем на період з 12 по 17 березня 2014 року включно через закриття міжнародного аеропорту “Сімферополь”.

19 березня "МАУ" також заявила про скасування рейсів із Києва до Сімферополя і назад до 17:00 21 березня 2014 року у зв'язку з діючими обмеженнями на польоти до Криму.

З кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

12 березня міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив, що аеропорт «Сімферополь» закритий для обслуговування цивільних суден через неможливість забезпечити безпеку польотів і пасажирів.

16 березня в АР Крим із масовими фальсифікаціями відбувся незаконний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. Нелегітимна влада АРК заявила, що більш як 95% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за вихід Криму зі складу України.

Європейський Союз і США не визнають референдум, заявляючи, що він незаконний і проведений в умовах явної присутності російських військ і залякування населення півострова.

Разом з тим, 18 березня в Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають в приватній власності. Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 містах світу.