Приватні перевізники можуть оголосити страйк, якщо влада Києва не підвищить тарифи на проїзд

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у своєму листі перевізники (ТОВ «Союз-Авто», ТОВ «Кийтранс», ТОВ «Транс Груп», ТОВ Гусака, ФОП Овчинникова, ТОВ «Універсал Транс») зазначили, що риса банкрутства настає не тільки в КП «Київпастранс», але й у найбільших автоперевізників, що мають понад 1000 автобусів. Тому, на їх думку, єдиним шляхом і економічно обґрунтованим рішенням фінансового колапсу всієї галузі є підвищення тарифів на проїзд.

Перевізники зазначили, що в іншому випадку будуть змушені найближчим часом оголосити страйк і не пустити на маршрути близько 1,5 тис. маршруток, що, в свою чергу, може призвести до транспортного колапсу в столиці.

Разом з тим, автоперевізники відзначили, що відкладення питання про підвищення тарифів на проїзд в майбутньому потребуватиме значних витрат з бюджету, що неприйнятно виходячи з економічної ситуації країни в цілому, так і столиці зокрема.

Раніше заступник голови КМДА Михайло Костюк заявив, що Департамент транспортної інфраструктури готовий ввести нову тарифну політику, для чого проведена велика робота щодо зміни «філософії ціноутворення». Це, зокрема, ставка на оптові продаж, встановлення комерційно зумовленого тарифу на разову поїздку, а також цікаву пропозицію про денному проїзному квитку, який планується ввести в майбутньому.