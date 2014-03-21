Південна залізниця підвищила якість обслуговування пасажирів приміських поїздів

Південна залізниця (ПЗ) підвищила якість обслуговування пасажирів приміських поїздів за декількома напрямками, запровадивши нові сервісні послуги, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Працівники Куп'янського підрозділу Харківської вагонної дільниці Південної магістралі запровадили додаткове сервісне обслуговування пасажирів. У приміських поїздах Куп'янськ - Приколотне і Вовчанськ - Куп'янськ - Вузловий - Харків громадянам пропонують гарячий чай та каву, а до напоїв - багатий асортимент кондитерських виробів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі пояснили необхідність цих нововведень тривалістю шляху приміського поїзда №6553/6554 за маршрутом Вовчанськ - Куп'янськ - Вузловий - Харків, який є чи не найдовшим маршрутом у межах однієї області - 241 км. Так, за 6 годин у дорозі поїзд перетинає 6 районів Харківської області.

"Найбільшою популярністю нововведення користується у студентів, яких серед пасажирів більше перед вихідними і після них", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, провідники поїздів вищевказаних напрямів пропонують пасажирам ще і низку періодичних видань.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року недоотримала 36,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Південна залізниця в січні-лютому 2014 року перевезла за пільговими тарифами жителів Харкова і Харківської області на 5,9 млн грн, при цьому вона не отримала жодних компенсацій від Чернігівської, Кіровоградської, Донецької та Луганської областей.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.

Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.