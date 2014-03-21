Південна залізниця підвищила якість обслуговування пасажирів приміських поїздів
Південна залізниця запровадила нові сервісні послуги.
Південна залізниця (ПЗ) підвищила якість обслуговування пасажирів приміських поїздів за декількома напрямками, запровадивши нові сервісні послуги, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.
"Працівники Куп'янського підрозділу Харківської вагонної дільниці Південної магістралі запровадили додаткове сервісне обслуговування пасажирів. У приміських поїздах Куп'янськ - Приколотне і Вовчанськ - Куп'янськ - Вузловий - Харків громадянам пропонують гарячий чай та каву, а до напоїв - багатий асортимент кондитерських виробів", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі пояснили необхідність цих нововведень тривалістю шляху приміського поїзда №6553/6554 за маршрутом Вовчанськ - Куп'янськ - Вузловий - Харків, який є чи не найдовшим маршрутом у межах однієї області - 241 км. Так, за 6 годин у дорозі поїзд перетинає 6 районів Харківської області.
"Найбільшою популярністю нововведення користується у студентів, яких серед пасажирів більше перед вихідними і після них", - підкреслили в прес-службі.
Крім того, провідники поїздів вищевказаних напрямів пропонують пасажирам ще і низку періодичних видань.
Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року недоотримала 36,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.
Південна залізниця в січні-лютому 2014 року перевезла за пільговими тарифами жителів Харкова і Харківської області на 5,9 млн грн, при цьому вона не отримала жодних компенсацій від Чернігівської, Кіровоградської, Донецької та Луганської областей.
Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.
Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.