У Криму відновили видачу дозволів на міжнародні автоперевезення

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті ("Укртрансінспекція") відновила оформлення та видачу дозволів на міжнародні автоперевезення у кримських пунктах "Євпаторія" і "Севастополь" після тимчасового призупинення видачі таких дозволів з 18 березня у зв'язку із загостренням суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, зокрема, залишається закритим тільки пункт оформлення і видачі перевізникам дозволів на поїздку територією іноземних держав «Керч».

"Утім тимчасово припинив свою роботу лише пункт видачі дозволів «Керч», а пункти видачі дозволів «Євпаторія» і «Севастополь» продовжують видавати дозволи на здійснення міжнародних перевезень у звичайному режимі роботи", - йдеться в повідомленні.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті просить міжнародних автомобільних перевізників взяти до відома зазначену інформацію.

Як нагадали в прес-службі, раніше Мінінфраструктури заявило про те, що «Укртрансінспекція» тимчасово призупинила оформлення та видачу дозволів на міжнародні автоперевезення в кримських пунктах "Керч", "Євпаторія" і "Севастополь" з 18:00 18 березня 2014 року в зв'язку з загостренням суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові.

Як повідомляв УНІАН, Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) у січні-лютому 2014 року скоротилавидачу дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,7% - до 107,159 тис. дозволів.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його подала.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями.

З 1 вересня 2012 року функції з видачі дозвільних документів для здійснення перевезення пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні передані від держпідприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) Укртрансінспекції.

Читайте такожРосія повністю закрила кордони для українських продуктів - учасники ринку