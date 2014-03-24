Болоболін звільнений з посади гендиректора «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України звільнив Сергія Болоболіна з посади генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України за власним бажанням, ідеться в розпорядженні уряду №226 від 19 березня, опублікованому на веб-порталі уряду.

Болоболін подав прохання про відставку 6 березня.

Болоболін був призначений на посаду гендиректора "Укрзалізниці" в січні 2013 року.

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Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.