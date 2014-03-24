Новий голова "Укрзалізниці" може бути призначений наступного тижня

Нового генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниці" може бути призначено вже наступного тижня, і вибір кандидата залежатиме від його бачення реформи відомства.

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Максим Бурбак, передає кореспондент УНІАН.

«Наступного тижня. Є багато різних кандидатів. Все залежить від того, як людина запропонує реалізовувати процес реформи, яку треба було розпочати ще в 2012 році», - сказав Бурбак.

При цьому він наголосив, що реформа відомства давно назріла, і західні експерти схвалюють її впровадження.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде новий керівник представляти галузь, чи стане новою людиною у відомстві, Бурбак зауважив: «Тут ми повинні вирішити. Галузеві об'єднання звернулися до мене з проханням, щоб це не був учитель фізкультури, що в принципі правильно. Але будь-який представник галузі, напевно, буде проти реформ, тому що вона передбачає досить радикальні кроки», - сказав міністр.

Раніше Кабмін своєю постановою звільнив Сергія Болоболіна, який подав у відставку з посади гендиректора «Укрзалізниці», яку обіймав з січня 2013 року.