Потяги до Криму й до Росії курсують у штатному режимі

Курсування пасажирських і вантажних поїздів у кримському напрямку й назад, а також у напрямку Російської Федерації здійснюється в штатному режимі, згідно зі встановленим графіком, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на Головне управління перевезень відомства.

"Придніпровська залізниця працює в штатному режимі, вантажні й пасажирські перевезення здійснюються за графіком і без збоїв, зокрема в кримському напрямку, за винятком незначних затримок, пов'язаних із перевірками поїздів", - йдеться в повідомленні.

Залізнична інфраструктура також працює в звичайному режимі.

Також повідомляється, що рух поїздів у напрямку Російської Федерації здійснюється без затримок, усі поїзди відправляються за розкладом.

"Без затримок здійснюється залізничне сполучення на кордонах із Російською Федерацією, зокрема, на стиках: Красна Могила, Хутір-Михайлівський, Харків-Сортувальна, Куп’янськ-Сортувальна та Іловайськ", - підкреслили в прес-службі.

За даними прес-служби, "Укрзалізниця" в третій декаді березня відзначає скорочення кількості вантажних поїздів, затриманих на підходах до станцій призначення. Так, станом на 24 березня поточного року під навантаженням-вивантаженням затримано 11 поїздів, із них 8 - на Одеській залізниці й 3 - на Придніпровській магістралі.

"В межах своєї компетенції й відповідальності залізничники роблять усе від них залежне, щоб забезпечити безперебійне пасажирське та вантажне сполучення всіх регіонів України в штатному режимі", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів із 1 січня до 3 лютого 2014 року простоювало 58 вантажних поїздів, у складі яких 3231 вагон.