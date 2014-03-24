Придніпровська залізниця застрахувала понад 50 тис. співробітників і майже 32 тис. пенсіонерів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у рамках добровільного медичного страхування з 1 листопада 2013 року по 1 березня 2014 року вже застрахувала понад 50 тис. своїх співробітників і близько 33 тис. пенсіонерів - залізничників, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, 50 тис. працівників придніпровської залізниці становлять 88,2% від штатної чисельності працюючих на підприємстві, а 33 тис. пенсіонерів-залізничників - 91,2% - від загальної кількості залізничників, які перебувають на пенсійному обліку.

Як уточнили в прес-службі, відповідний договір про добровільне медичне страхування Придніпровська залізниця уклала зі страховою компанією «Нафтогазстрах».

"Завдяки цій програмі значно розширені види оплачуваної страховиком медичної допомоги, а також ліміти на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення", - підкреслили в прес-службі.

У прес-службі нагадали, що Придніпровська магістраль за свій рахунок сплачує страхові внески за пенсіонерів-залізничників і 50% - за працівників підприємства.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році надали фінансову допомогу пенсіонерам-залізничникам на суму понад 167 млн грн.

Довідка УНІАН. Нова програма добровільного медичного страхування категорії «Стандарт-4» на Придніпровській залізниці діє з 1 листопада 2013 року.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК та окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, понад половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

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