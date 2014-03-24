"Укрзалізниця" підготувалась до переходу на літній час

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») скоригувала графік руху поїздів з урахуванням переходу України на літній час, зокрема, час відправлення та прибуття поїздів на залізничних квитках буде вказуватися з урахуванням цих коригувань, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з переходом України від 30 березня 2014 року о 3 годині (за київським часом) на літній час, коли стрілки годинника будуть переведені на 1 годину вперед, "Укрзалізниця" завчасно внесла відповідні зміни у графік руху пасажирських поїздів, а також погодила їх з адміністраціями сусідніх країн.

"Таким чином, у квитках вказано час відправлення та прибуття з урахуванням коригувань графіка руху поїздів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в ніч з 29 на 30 березня пасажирські поїзди у дальньому сполученні, які на момент переведення стрілки годинника будуть знаходитися в дорозі, до кінцевого пункту прибудуть за скорегованим часом, тобто будуть рухатися за диспетчерським розкладом, зберігаючи всі діючі зупинки і вживаючи заходів для скорочення запізнень, а приміські поїзди курсуватимуть вже за діючим графіком руху відповідно до літнього часу.

"У поїздах і на вокзалах забезпечується своєчасне інформування пасажирів про зміни руху поїздів на період переведення годинникової стрілки. "Укрзалізниця" закликає пасажирів бути уважними та планувати свої поїздки з урахуванням переходу на літній час", - підкреслили в прес-службі.

З графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті відомства у розкладі руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.