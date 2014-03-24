Львівська залізниця збільшила перевезення вантажів на 8,4%

Львівська залізниця (ЛЗ) у січні-лютому 2014 року збільшила вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,4% - до 9,49 млн тонн з 8,76 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Львівська залізниця задіяла у вантажоперевезеннях 43970 вагонів, що на 3 вагони більше аналогічного періоду 2013 року.

Зокрема, за вказаний період Львівська магістраль збільшила перевезення вантажів у внутрішньому сполученні на 8,5% - до 2,51 млн тонн, в той час як імпортні перевезення скоротилися на 35,9% - до 321,2 тис. тонн.

Львівська залізниця збільшила експортні вантажні перевезення на 10% - до 5,11 млн тонн, транзитні вантажоперевезення збільшилися на 19,4% - до 1,54 млн тонн.

Також повідомляється, що в січні-лютому Львівська магістраль завантажила 458,13 тис. тонн зернових вантажів, 164,71 тис. тонн хімічних добрив, 152,71 тис. тонн цементу, 89,03 тис. тонн флюсів, 88,22 тис. тонн нафтопродуктів, 71,23 тис. тонн брухту чорних металів, 10,28 тис. тонн хімікатів.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у 2013 році скоротила навантаження вантажів у порівнянні з 2012 роком на 1,2% - до 22,87 млн тонн, задіявши при цьому 379 849 вагонів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України і проходить територією 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.