"Укртрансінспекція" перевірить видачу дозволів на міжнародні автоперевезення

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті ("Укртрансінспекція") створила комісію, яка займеться розслідуванням видачі та використання дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, а також має намір провести інвентаризацію наявних та виданих бланків дозволів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу держінспекції Валерія Черненка.

"Вже створена із залученням правоохоронних органів комісія з розслідування видачі та ефективності використання дозволів. Я надав розпорядження терміново повернути в центральний апарат "Укртрансінспекції" і провести інвентаризацію всіх наявних і виданих бланків", - цитує прес-служба Черненка.

У зв'язку з цим, глава держінспекції звернувся до автоперевізників з проханням терміново повернути в "Укртрансінспекцію" використані бланки дозволів та посилити контроль за їхнім ефективним використанням.

Крім того, вищезгадана комісія також займеться перевіркою укладених договорів зі створення електронної бази даних "Автоматизоване робоче місце "Централізований облік дозволів".

"Всіх, хто був причетний до корумпованої схеми торгівлі дозволами на міжнародні перевезення і вчинив злочин проти держави, будуть покарані відповідно до законодавства", - зазначив глава "Укртрансінспекції".

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укртрансінспекція» створила комісію з розслідування діяльності комітету проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі території області.

Кабінет міністрів України 17 березня 2014 року призначив Валерія Черненка главою "Укртрансінспекції", який раніше обіймав посаду голови ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області.

"Укртрансінспекція" в січні-лютому 2014 року скоротила видачу дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,7% - до 107,159 тис. дозволів.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його подала.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекція») створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. З 1 вересня 2012 року функції з видачі дозвільних документів для здійснення перевезення пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні передані від держпідприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) перейшло до «Укртрансінспекції».

