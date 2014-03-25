«Укрзалізниця» підготує до літнього сезону 4,4 тис. пасажирських вагонів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, до літа залізниці планують капітально відремонтувати 137 пасажирських вагонів і 326 вагонів - деповским ремонтом.

«Під час процесу ремонту вагонів комплексні бригади повинні не тільки пофарбувати і освіжити кузови вагонів, але й оновити інтер'єр і внутрішнє оснащення, зокрема електричне та холодильне обладнання, для чого на залізницях був створений необхідний запас матеріально-технічних засобів, вузлів та деталей вагонів з урахуванням введення в експлуатацію додаткових пасажирських поїздів", - підкреслили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, на Придніпровській залізниці заплановано відремонтувати 1016 пасажирських вагонів, на Південно-Західній - 953, на Одеській - 670 вагонів, на Львівській - 654, на Південній - 585, на Донецькій - 525.

До того ж «Укрзалізниця» зазначає, що з усього пасажирського вагонного парку тільки 1636 вагонів (35%) обладнані системою кондиціонування повітря, тоді якв інших вагонах функціонує система так званої природної вентиляції, через що виникають нарікання на якість послуг.

"Щорічно "Укрзалізниця" подає пропозиції до Державного бюджету щодо оновлення парку пасажирських перевезень, однак жодного разу кошти не виділялися. Усі закупівлі пасажирського рухомого складу здійснюються за кошти залізниць або за кредитні кошти", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» минулого року в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період підготувала 4532 пасажирські вагони.

Відомство в рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону, планує в 2014 році реконструювати та відремонтувати 355 км залізничних шляхів.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленої урядом за дорученням президента України.

Зношеність пасажирського рухомого складу, задіяного в нічних перевезеннях, становить 85,8%. Понад 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» передбачає, що «придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень».