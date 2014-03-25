На українсько-російському кордоні знову черги

Російська митниця в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні сповільнила пропуск автопоїздів з України. Про це УНІАН повідомив радник президента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) України Володимир Бідах.

"У пунктах пропуску на переході Бачівськ дуже повільно оформляють машини, зі швидкістю до 8 машин на годину, перевіряють ретельно. З чим це пов'язано, ми не в курсі. А на решті зараз черга рухається, машин наших йде менше ", - сказав Бідах.

За інформацією АсМАП, вранці 25 березня на українсько-російському кордоні накопичилося близько 200 автопоїздів.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня, після загострення міждержавних стосунків між Росією і Україною виникли проблеми з пропуском автотранспорту через російський кордон.

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Довідка УНІАН. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України створена наприкінці 1991 року як договірне об'єднання, головним завданням якого є постійна координація дії підприємств, які займаються міжнародними автомобільними перевезеннями, в тому числі системі міжнародних перевезень вантажів (МПГ).