«Візз Ейр Україна» у червні почне літати з Києва в Неаполь

Авіаперевізник-лоукост «Візз Ейр Україна» планує з 14 червня 2014 року почати виконувати рейси за маршрутом Київ-Неаполь (Італія)-Київ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

"Ми впевнені, що цей наш маршрут буде таким же популярним, як і 13 інших наших міжнародних напрямків з Києва. Ми сподіваємося, що відкриття рейсу також дасть стимул для розвитку нових робочих місць в туризмі", - цитує прес-служба менеджера з комерційної діяльності авіакомпанії Вадима Третяка.

Таким чином, маршрутна мережа польотів «Візз Ейр Україна» з Києва буде налічувати 14 напрямків у 6 країн.

Згідно з повідомленням, авіарейси сполученням Київ-Неаполь-Київ будуть виконувати щосереди і щосуботи на нових літаках Airbus A320, місткістю 180 крісел.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня авіакомпанія "Візз Ейр Україна" прийняла рішення знизити ціни на квитки для стимулювання перевезень в умовах низького ринкового попиту, а також призупинила п'ять рейсів з Донецька.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air.

У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів, експлуатуючи 2 літаки Airbus A320. Третій літак авіакомпанії «Візз Ейр Україна» - Airbus А320 - почав виконувати рейси з початку літньої навігації - 31 березня 2013 року.

Авіакомпанія планувала в 2013 році перевезти близько 1,3 млн пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. На даний момент авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16-ти баз за більш ніж 250 маршрутами і 83 напрямами в 29 країнах.