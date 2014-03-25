«Укравтодор» винен кредиторам близько 11 млрд гривень

Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) у 2014 році має намір спрямувати на погашення раніше взятих боргів близько 11 млрд гривень, заявив голова «Укравтодору» Олександр Малін.

"На сьогоднішній день ця сума складає приблизно 10,5 млрд гривень. До неї треба додати поточну курсову різницю, близько 600 млн гривень, але вона змінюється кожен день," - заявив Малін на прес-конференції.

Керівник агентства назвав «критичною» ситуацію в транспортній галузі країни.

“Ситуація в галузі у глибокому падінні, є і накопичувальний ефект в цьому, і невміле господарювання, і питання фінансової політики. Дуже складний кредитний портфель, і коштів для капітального будівництва з урахуванням секвестру держбюджету ми на 2014 рік поки не передбачаємо", - сказав Малін.

Минулого тижня міністр інфраструктури України Максим Бурбак заявив, що очолюване ним відомство хоче провести переговори з кредиторами про реструктуризацію боргових зобов'язань "Укравтодору", щоб спрямувати більше коштів не на повернення попередніх боргів, а на ремонт і будівництво доріг.

За словами міністра, з виділених у бюджеті 2014 року на дороги 15,6 млрд гривень, близько 10 млрд гривень потрібно спрямувати на обслуговування боргів, а на утримання 170 тис. кілометрів доріг буде виділено лише 2,6 млрд грн.

Міністр також заявив про необхідність активного залучення іноземних інвесторів у національну галузь будівництва доріг, в тому числі, на умовах концесії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в березні Кабінет міністрів України призначив Маліна головою Державного агентства автомобільних доріг України, звільнивши з цієї посади Євгена Прусенка.

У 2013 році «Укравтодор» збільшив обсяги ямкового ремонту доріг в 1,5 разу - до 6,9 млн кв. метрів.