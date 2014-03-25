"Укрзалізниця" продовжує ремонтні роботи безстикових колій
Станом на 25 березня поточного року залізниці проклали 89 батогів безстикових колій довжиною 800 метрів кожна
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") продовжує проводити профілактичний огляд і ремонт безстикових колій в рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, станом на 25 березня поточного року залізниці проклали 89 батогів безстикових колій довжиною 800 метрів кожна.
Всього до початку літніх перевезень "Укрзалізниця" запланувала прокласти 1869 батогів, у тому числі 398 - на напрямках швидкісного руху.
За даними прес-служби, Придніпровська та Південно-Західна залізниці планують відремонтувати 417 і 414 плітей безстикової колії відповідно. Одеська магістраль планує прокласти 337 батогів, Південна - 316, Донецька - 195, Львівська - 190 батогів.
"Для кожної місцевості існує своя оптимальна температура закріплення пліті, у залежності від максимальної і мінімальної зафіксованих температур. В Україні ці температури визначені для кожної залізниці. Колійні роботи з улаштування, укладання, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України провадяться відповідно до технічних вказівок, затверджених наказом "Укрзалізниці", - цитує прес-служба начальника відділу поточного утримання колії головного управління колійного господарства відомства Володимира Яковенка.
В "Укрзалізниці" також повідомили про готовність колійної техніки до проведення масштабних робіт, зокрема, залізні вже відремонтували 351 колійну машину з усього парку, який нараховує 554 одиниці. Зокрема, Донецька залізниця відремонтувала 60 одиниць колійної техніки з 82, що становить 76% від запланованої кількості ремонтних робіт, Львівська - 48 одиниць з 79, Одеська - 53 одиниці з 68, Придніпровська - 74 одиниці з 103, Південно-Західна - 61 з 100, Південна - 53 з 76 одиниць.
"Як розповіли фахівці колійного господарства, вся техніка готова до роботи вже через тиждень - до першого квітня", - уточнили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону планує реконструювати та відремонтувати 355 км залізничних шляхів.
"Укрзалізниця" в 2014 році планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колії на суму 1,74 млрд грн, зокрема, капітально відремонтувати 341,4 км колії на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колії з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.
Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21 640,4 км, з них 74% - безстикові колії.
Всього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, з яких 7 813 мостів, 101 автопутепровод, 44 залізничні тунелі, 10 948 водопропускних труб.