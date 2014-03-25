"Укрзалізниця" продовжує ремонтні роботи безстикових колій

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") продовжує проводити профілактичний огляд і ремонт безстикових колій в рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, станом на 25 березня поточного року залізниці проклали 89 батогів безстикових колій довжиною 800 метрів кожна.

Всього до початку літніх перевезень "Укрзалізниця" запланувала прокласти 1869 батогів, у тому числі 398 - на напрямках швидкісного руху.

За даними прес-служби, Придніпровська та Південно-Західна залізниці планують відремонтувати 417 і 414 плітей безстикової колії відповідно. Одеська магістраль планує прокласти 337 батогів, Південна - 316, Донецька - 195, Львівська - 190 батогів.

"Для кожної місцевості існує своя оптимальна температура закріплення пліті, у залежності від максимальної і мінімальної зафіксованих температур. В Україні ці температури визначені для кожної залізниці. Колійні роботи з улаштування, укладання, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України провадяться відповідно до технічних вказівок, затверджених наказом "Укрзалізниці", - цитує прес-служба начальника відділу поточного утримання колії головного управління колійного господарства відомства Володимира Яковенка.

В "Укрзалізниці" також повідомили про готовність колійної техніки до проведення масштабних робіт, зокрема, залізні вже відремонтували 351 колійну машину з усього парку, який нараховує 554 одиниці. Зокрема, Донецька залізниця відремонтувала 60 одиниць колійної техніки з 82, що становить 76% від запланованої кількості ремонтних робіт, Львівська - 48 одиниць з 79, Одеська - 53 одиниці з 68, Придніпровська - 74 одиниці з 103, Південно-Західна - 61 з 100, Південна - 53 з 76 одиниць.

"Як розповіли фахівці колійного господарства, вся техніка готова до роботи вже через тиждень - до першого квітня", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону планує реконструювати та відремонтувати 355 км залізничних шляхів.

"Укрзалізниця" в 2014 році планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колії на суму 1,74 млрд грн, зокрема, капітально відремонтувати 341,4 км колії на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колії з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21 640,4 км, з них 74% - безстикові колії.

Всього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, з яких 7 813 мостів, 101 автопутепровод, 44 залізничні тунелі, 10 948 водопропускних труб.