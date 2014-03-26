Придніпровська залізниця збільшила продажі квитків через інтернет в 4,2 разу

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в інтернеті в січні-лютому 2014 року на Придніпровській залізниці (ПдЗ) зросла у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 4,2 разу - до 275,6 тис. квитків з 65,7 тис., повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Число онлайн-бронювань склало близько третини від загальної кількості проїзних документів, оформлених на Придніпровській залізниці за перші два місяці цього року - 972,4 тис. квитків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у лютому поточного року на придніпровській залізниці було оформлено через інтернет 130,2 тис. проїзних документів, що в 4,1 разу перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

"Додаткову економію часу пасажирам забезпечує електронний проїзний документ (ЕПД). Зручність такого квитка полягає в тому, що його можна роздрукувати самостійно, без походу до залізничної каси, та пред'явити провіднику при посадці в поїзд. Процедуру оформлення квитків та ЕПД можна здійснити на офіційному сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua", - підкреслили в прес-службі.

Зокрема, у січні-лютому онлайн через офіційний сайт відомства було оформлено 137,9 тис. електронних проїзних документів, що на 137,3 тис. більше аналогічного періоду минулого року. Зокрема, в лютому пасажири Придніпровської залізниці оформили 64,6 тис. електронних квитків.

Як повідомляв УНІАН, купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в інтернеті в лютому 2014 року зросла порівняно з аналогічним місяцем 2013 року в 1,3 разу - до понад 262 тис. квитків з 206 тис., а в січні зросла на 55,5% - до понад 325 тис. квитків.

Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, які підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На сьогоднішній день електронний квиток діє на 158 поїздів. На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет в 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Всі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх в якості звітності про відрядження.