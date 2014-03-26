Львівська залізниця за рік зекономила енергоресурсів на 63 млн грн

Львівська залізниця (ЛЗ) в рамках комплексної державної програми з енергозбереження на залізничному транспорті України в 2013 році зекономила енергоресурсів на суму понад 63 млн грн за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Служби Львівської магістралі щорічно впроваджують енергозберігаючі технології та закуповують сучасне енергозберігаюче устаткування, що дозволяє істотно економити паливно-енергетичні ресурси. Отже, починаючи з 2000 року, енергоємність залізниці зменшилася на 39,2%, тобто з 18,75 тонн до 11,4 тонн умовного палива на рік", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, львівська залізниця відзначає істотне скорочення витрат на теплоносії для виробничих потреб завдяки заміні старих котлоагрегатів на більш ефективні і сучасні конструкції. Так, минулого року львівська залізниця скоротила в порівнянні з 2012 роком споживання природного газу на 975 тис. куб. м, вугілля - на 1,28 тис. тонн, дизельного палива - на 246 тонн, бензину - на 54,4 тонн.

Як зазначається, фахівці відділу контролю з використання енергоресурсів Львівської залізниці проводять енергоаудит в структурних підрозділах магістралі, за результатами яких розробляють плани впровадження енергозберігаючих заходів і розраховують їх кошторис. Так, минулого року були проведені такі заходи на Івано-Франківської дистанції водопостачання, моторвагонному депо Королево, а також на ділянці Здолбунів - Сарни та Клепарів - Івано-Франківськ, за підсумками яких рекомендовані заходи впроваджують на практиці.

Крім того, Львівська магістраль в цілях економії енергоресурсів планує утилізувати непридатні шпали дерев'яні, які можна переробляти в паливні брикети.

"Хороших результатів у зменшенні витрат палива і електроенергії на тягу поїздів залізничникам Львівській магістралі вдалося досягти не лише завдяки раціональному веденню поїздів, але і завдяки модернізації тепловозів і електровозів, а також коригування деяких маршрутів курсування поїздів", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, львівська залізниця відзначає чималий відсоток економії фінансових коштів завдяки застосуванню рекуперативного гальмування на карпатських перевалах, внаслідок чого в контактну мережу повернулася частина електроенергії, що, у свою чергу, дозволило скоротити її використання на тягу.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках програми енергозбереження на залізничному транспорті України планує в 2014 році заощадити 6,1 млн грн на електроенергії за рахунок енергозберігаючих технологій. Відомство у 2014 році планує направити на ремонт та модернізацію пристроїв електропостачання 294 млн грн.

Довідка УНІАН. У структурі експлуатаційних витрат залізничного транспорту енергоресурси складають до 21%. У структурі витрат основних видів енергоресурсів переважають електроенергія та дизельне паливо, понад 80% витрат енергоресурсів галузі припадає на тягу поїздів.

На кожній із залізниць України працюють штаби з енергозбереження, які розробляють організаційно-технічні заходи по енергозбереженню; забезпечують контроль за використанням енергоносіїв та нормування різних напрямків їх вживання.