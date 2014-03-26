"Укрзалізниця" скоротила перевезення контейнерів на 5%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-лютому 2014 року перевезла 11 609 контейнерів у складі контейнерних і комбінованих поїздів у всіх видах сполучень, що на 4,9% менше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд, який курсує за маршрутом Нікополь - Іллічівськ - Нікополь, перевіз 2404 контейнера, Словаччина (Кошіце) - Росія (Перспектива) - 2 340, Румунія - Росія (Москва) - Румунія - 2 068, Румунія - Тольятті - Румунія - 1 020, об'єднані поїзда «Вікінг» - 839, «Ленд Брідж» (Китай, Угорщина) - 400, «Дніпровець» (Одеса - Дніпропетровськ - Ліски) - 717, «Хрещатик» (Одеса - Київ - Ліски) - 366, Польща - Україна (Ізов - Могилів-Подільський) - Молдова (Рибниця) - 588, Поділля (Одеса - Хмельницький) - 236.

"Зараз територією України організовано та курсує 14 контейнерних поїздів. Перевезення контейнерів у складі контейнерних поїздів становить 40% від загального обсягу перевезених контейнерів територією України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що "Укрзалізниця" постійно проводить роботи щодо залучення додаткових вантажопотоків на територію України і розширення географії міжнародних проектів за участю залізниць країни з питань гнучкої системи тарифної політики, технічного переозброєння, створення нових інформаційних технологій, облаштування прикордонних переходів, удосконалення технології перевізного процесу, а також сервісу послуг.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році скоротили перевезення контейнерів у всіх видах сполучень у порівнянні з 2012 роком на 12% - до 80 481 контейнера.

Довідка УНІАН. Загальна довжина мережі залізниць України становить 22 тис. км, в тому числі протяжність міжнародних транспортних коридорів територією України становить 3,2 тис. км.

Питома вага залізничного транспорту в загальному вантажообігу країни складає близько 84%, а у пасажирообігу - майже 46%.

