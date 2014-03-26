Польща зафіксувала збільшення пасажиропотоку на кордоні з Україною

Найбільший західний сусід України - Польща в березні зафіксувала збільшення пасажиропотоку на спільному кордоні після зниження кількості перетинів в кінці лютого.

За даними Польської прикордонної служби, переданими УНІАН, за перші три тижні поточного місяця щодоби кордон з Україною перетинали 46,4 тис. осіб, що на 12%, або 5 тисяч більше, ніж у середньому в лютому.

У березні пасажиропотік на польсько-українському кордоні зростав з кожним тижнем, і збільшився, переважно, за рахунок більш частих поїздок українців у Польщі.

Кількість перетинів кордону в березні також перевищила середній показник за весь минулий рік, коли щодоби його перетинали 45,8 тисячі осіб.

Поляки, які традиційно рідше їздять в Україну, ніж українці до Польщі, за перші три тижні березня перетинали кордон в середньому близько 5 тисяч разів на добу, що на 5,5% частіше, ніж у лютому.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого польські прикордонники в деякі дні фіксували навіть 35% падіння пасажиропотоку в пунктах пропуску на кордоні з Україною, розташованих у Львівській області, жителі якої найчастіше приїжджають до Польщі.

Торік українці, білоруси і росіяни, які їздять до Польщі за покупками через наземні пункти пропуску, витратили в польських магазинах 2,7 млрд дол., більше половини цих покупців - громадяни України.

Вчора Прикордонна служба України повідомила про зменшення пасажиропотоку на кордоні з Росією за останній тиждень на 25%.