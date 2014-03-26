Черг на українсько-російському кордоні немає - митниця

Зростання черги автомобілів у пунктах пропуску на українсько-російському кордоні не спостерігається, в цілому ситуація на кордоні спокійна, повідомили УНІАН у прес-службі департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України, яке знаходиться в стадії ліквідації.

«Інформація, оприлюднена деякими ЗМІ, про зростання черг в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, не відповідає дійсності. Ситуація на кордонах спокійна», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, пікове навантаження на пункти пропуску припадає на понеділок, через що в деяких ЗМІ з'явилася інформація про виникнення черг на кордоні.

«Логістика комерційних компаній організована таким чином, що графіки перевезень враховують обмеження в деяких країнах руху вантажних автомобілів у святкові та вихідні дні. Це виражається в тому, що пікове навантаження на пункти пропуску припадає на понеділок, коли тут можуть збиратися до 200 автомобілів», - повідомила прес-служба.

При цьому постійна робота пунктів пропуску дозволяє провести митне оформлення всіх автомобілів протягом короткого терміну. Зокрема, за даними митниці, станом на ранок вівторка, 25 березня 2014 року в пункті пропуску «Бачівськ-Троєбортне» було вже 50 автомобілів, а на ранок середи в очікуванні на митне оформлення не було жодного автомобіля.

«Підкреслюємо, що така ситуація є традиційною для цієї ділянки кордону і відповідає звичайному навантаженню», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня радник президента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Бідах заявив, що російська митниця в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні сповільнила пропуск автопоїздів з України.

Пункти пропуску на україно-російському кордоні знаходяться під посиленою увагою громадськості і ЗМІ у зв'язку із загостреною політичною ситуацією між двома країнами. Зокрема, в середині березня, після загострення міждержавних стосунків між Росією і Україною виникли проблеми з пропуском автотранспорту через російський кордон. Українські транспортні компанії заявили про те, що Росія повністю закрила свої кордони для української продукції.Читайте такожПри цьому працівники митниці жодних пояснень перевізникам не надавали.

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міндоходів, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Мінфіну. 13 березня міністр фінансів Олександр Шлапак представив колективу Міндоходів нових кураторів податкової та митної служб Ігоря Білоуса та Віталія Науменка, а також куратора служби фінансових розслідувань Володимира Хоменка.