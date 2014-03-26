Одеська залізниця за рік звільнила 55 членів поїзних бригад за порушення дисципліни

"Усього за минулий рік за порушення трудової дисципліни на Одеській залізниці було звільнено 55 працівників (зокрема за провезення безквиткових пасажирів), ще 164 працівники поїзних бригад отримали дисциплінарні стягнення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, минулого року ОЗ здійснила 87 перевірок пасажирських поїздів, виявивши 182 безквиткові пасажири, провезення 780 кг надлишкової поклажі, 9 випадків фінансових порушень.

За даними прес-служби, у чотирьох приміських поїздах функціонують системи відеоспостереження, що дозволяють фіксувати і виявляти порушників трудової дисципліни серед членів поїзних бригад. Крім того, працівники вокзалу Одеса-Головна регулярно здійснюють контроль посадки пасажирів на приміські поїзди. Одеська магістраль закликає пасажирів фіксувати будь-які порушення трудової дисципліни з боку працівників поїзних бригад у книгах скарг і пропозицій, наявних у начальників поїздів.

В даний час ОЗ веде активні перевірки роботи працівників поїзних бригад. "Всі виявлені недоліки в роботі працівників пасажирського господарства, які обслуговують пасажирів у поїздах та на вокзалах, будуть детально вивчатися. За результатами перевірок порушники будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення без можливості відновлення на роботі на залізничному транспорті", - повідомили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.