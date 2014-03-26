Генпрокуратура відкрила справу через несправні поїзди Hyundai

Згідно з повідомленням, управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту виявило вказані порушення в ході перевірки дотримання вимог законодавства щодо виконання державної цільової програми з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Зокрема, держпідприємство "Південна залізниця" в 2010 році придбало 10 електропоїздів HRCS2 Hyundai Rothem (Корея) загальною вартістю 307 млн дол., які надалі передало державному підприємству УЗШК.

Читайте також"Укрзалізниця" заявляє, що не порушувала правил експлуатації поїздів Hyundai

"Встановлено, що зазначені електропоїзди експлуатувалися з технічними несправностями, за наявності яких використання рухомого складу заборонено, оскільки це створювало загрозу для людей. Проте всупереч вимогам законодавства ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» більше року надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами HRCS2 Hyundai Rothem без ліцензії", - підкреслили в прес-службі.

За даним фактом Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за частиною 1 ст. 276 Кримінального кодексу України за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила пересувний склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem на склад із локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною призупинення використання швидкісних поїздів категорії " Інтерсіті+" стали пошкодження кузову, виявлені в ході чергового технічного огляду.

У разі виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок усуватиме їх згідно з угодою гарантійного обслуговування.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних поїздів категорії " Інтерсіті+".

Пересувний склад Нyundai за маршрутом Київ – Харків замінено на двосистемні поїзди Skoda та поїзди локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а за іншими напрямками - на поїзди з локомотивною тягою, сформовані з СВ і купейних вагонів.

У ході попередньої перевірки з'ясувалося, що тріщини в корпусі електропоїздів корейського виробництва з'явилися через прорахунки конструкторів. За оцінками експертів, у разі підтвердження цього висновку здійснюватиметься модернізація швидкісних поїздів строком до шести місяців.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.