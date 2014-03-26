Залізничники заявляють, що мають ліцензію на використання поїздів Hyundai

19:55, 26 березня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) спростовує звинувачення Генеральної прокуратури України у неліцензійному використанні швидкісних електропоїздів Hyundai виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, за фактом якого Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження.

УЖСК опровергает обвинения прокуратуры

"Українська залізнична швидкісна компанія має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень у поїздах Hyundai", - повідомили УНІАН в УЗШК, при цьому не уточнивши, з якого періоду часу підприємство має ліцензію.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно Української залізничної швидкісної компанії за фактом несправностей і неліцензійного використання швидкісних електропоїздів Hyundai. Зокрема, відомство встановило, що УЗШК понад рік надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Hyundai без ліцензії.

"Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem на склад з локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузовів, виявлені у ході чергового технічного огляду.

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Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

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