Залізничники заявляють, що мають ліцензію на використання поїздів Hyundai

"Українська залізнична швидкісна компанія має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень у поїздах Hyundai", - повідомили УНІАН в УЗШК, при цьому не уточнивши, з якого періоду часу підприємство має ліцензію.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно Української залізничної швидкісної компанії за фактом несправностей і неліцензійного використання швидкісних електропоїздів Hyundai. Зокрема, відомство встановило, що УЗШК понад рік надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Hyundai без ліцензії.

"Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила рухомий склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem на склад з локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузовів, виявлені у ході чергового технічного огляду.

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Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.