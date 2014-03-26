Південно-Західна залізниця цього року реконструює 130 км шляхів

Зокрема, ПЗЗ має намір капітально відремонтувати 52,6 км шляхів, реконструювати 77 км колії та замінити 41 комплект стрілочних переводів на нові.

Згідно з повідомленням, станом на 25 березня поточного року залізничники капітально відремонтували 8,6 км шляхів і реконструювали 0,7 км.

Крім того, працівники здійснили середній ремонт 3 км колії та комплексно-оздоровчий ремонт 28,5 км

Південно-Західна магістраль з початку року замінила два комплекти стрілочних переводів на нові й почала ремонтувати 106 одиниць колійної техніки.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2014 році планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колії на суму 1,74 млрд грн, зокрема, капітально відремонтувати 341,4 км колії на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колії з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Біля 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

ПЗЗ займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.