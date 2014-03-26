Південно-Західна залізниця цього року реконструює 130 км шляхів

21:08, 26 березня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Працівники галузевої служби колії Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) планують у поточному році провести реконструкцію та капітальний ремонт 129,6 км залізничних шляхів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Укрзализныця» за год модернизирует 667,1 км путей

Зокрема, ПЗЗ має намір капітально відремонтувати 52,6 км шляхів, реконструювати 77 км колії та замінити 41 комплект стрілочних переводів на нові.

Згідно з повідомленням, станом на 25 березня поточного року залізничники капітально відремонтували 8,6 км шляхів і реконструювали 0,7 км.

Крім того, працівники здійснили середній ремонт 3 км колії та комплексно-оздоровчий ремонт 28,5 км

Південно-Західна магістраль з початку року замінила два комплекти стрілочних переводів на нові й почала ремонтувати 106 одиниць колійної техніки.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2014 році планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колії на суму 1,74 млрд грн, зокрема, капітально відремонтувати 341,4 км колії на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колії з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Біля 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

ПЗЗ займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

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