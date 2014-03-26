Залізниці збільшили перевезення зернових на 35,5%

Залізниці України з 1 по 23 березня 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін.) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35,5% - до 1,73 млн тонн, задіявши в перевезеннях 27554 вагонів-зерновозів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на головне управління перевезень відомства.

Зокрема, залізниці за вказаний період перевезли 1,49 млн тонн зерна (23,25 тис. вагонів), що на 35,5% більше показника аналогічного періоду 2013 року.

Згідно з повідомленням, щодобова кількість навантажених зерновозів за звітний період збільшилася на 33,6% - до 1198 вагонів із зерновими вантажами, з них 1011 вагонів із зерном.

На експорт в порти "Укрзалізниця" навантажила 1,4 млн тонн зерна, задіявши 23,25 тис. вагонів.

За даними прес-служби, за вказаний період усі залізниці, що входять до складу "Укрзалізниці" збільшили обсяги навантаження зерна, зокрема, Донецька магістраль - на 10%, Придніпровська - на 55%, Південна - на 65%, Південно-Західна - на 21%, Одеська - на 35%, Львівська - на 6,2%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг зернових, відвантажених і перевезених залізницями, в січні збільшився на 19,8% - до 2,8 млн тонн, при цьому було задіяно близько 44 тис. вагонів-зерновозів, а в лютому обсяг перевезених зернових вантажів склав 2,63 млн тонн.

Залізниці України в січні-лютому 2014 року навантажили 53,5 млн тонн вантажів, що відповідає показнику аналогічного періоду 2013 року.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.