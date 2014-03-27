Залізниці України збільшили робочий парк зерновозів на 33,6%

Робочий парк вагонів-зерновозів, які щодоби задіяні у перевезеннях зернових, в березні 2014 року становив 12960 одиниць, що на 33,6% більше аналогічного періоду 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укразлізниця») з посиланням на головне управління перевезень відомства.

"Робочий парк вантажних вагонів, які щодоби задіяні у перевезеннях зернових, в березні 2014 становив 12960 вагонів, що на 3261 вагонів більше, ніж було задіяно в перевезеннях у березні 2013 року. Такої кількості зерновозів достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" пояснюють зростання кількості робочого парку зерновозів зростанням кількості відремонтованих вагонів, зменшенням кількості вагонів тривалого запасу і повернення зерновозів з-за кордону.

Також повідомляється, що загальний оборот зерновоза з 1 по 23 березня скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 0,05 доби - до 10,31 доби. Поліпшення цього показника відбулося за рахунок скорочення обороту порожнього зерновоза на 0,06 доби - до 6,64 доби і скорочення обороту транзитного вагона на 0,21 доби - до 2,71 доби.

Обіг навантаженого вагона зменшився на 0,25 доби, обіг місцевого - на 0,21 доби, транзитного - на 0,56 доби.

У прес-службі підкреслили, що у святкові і вихідні дні навантаження зменшувалася через відсутність замовлень з боку зернотрейдерів та інших вантажовласників, а також через неритмичний підхід суден.

"Залізничники очікують ажіотажного попиту на зерновози і вимог замовників задовольнити замовлення в оперативному режимі. Однак через технологічні обмеження можливості портів та елеваторів з навантаження - вивантаженні, такий підхід значно ускладнює логістику перевезень. Крім цього, досить часто узгоджені і прийняті плани не відповідають переробним здібностям партнерів залізниць із завантаження і вивантаження", - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України з 1 по 23 березня 2014 року збільшили перевезення зернових порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35,5% - до 1,73 млн тонн, задіявши в перевезеннях 27554 вагонів-зерновозів.

Залізниці України в січні-лютому 2014 року завантажили 53,5 млн тонн вантажів, що відповідає показнику аналогічного періоду 2013 року.

Згідно з прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства, експорт зерна з України в 2013-2014 МГ буде на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

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