Дніпропетровська і Запорізька дитячі залізниці готуються до літнього сезону

Дніпропетровська і Запорізька дитячі залізні дороги, що входять до управління Придніпровської магістралі, почали підготовку залізничної інфраструктури до літнього сезону, який розпочнеться з 19 травня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укразлізниця»).

Зокрема, Дніпропетровська дитяча залізниця планує пофарбувати, відремонтувати частину будівлі станції «Піонерська», де розташована Мала Придніпровська, капітально відремонтувати всі 5 наявних залізничних переїздів, а також провести низку робіт в локомотивному і вагонному господарстві і навести порядок на прилеглій до станції території.

Крім того, юні залізничники Дніпропетровської дитячої магістралі, яких загалом налічується близько 700 осіб, які планують взяти участь у 10-му Всеукраїнському зльоті юних залізничників, який у червні пройде у Донецьку, а також відвідати своїх колег з інших дитячих залізниць України.

У колективному договорі Придніпровської залізниці на поїздки вихованців Дніпропетровської дитячої магістралі за обміном досвідом передбачено 45 тис. грн, а також 55 тис. грн - на харчування юних залізничників під час проходження навчально-виробничої практики.

Водночас, начальник Дніпропетровської дитячої магістралі запросив дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків та інших соціально незахищених категорій дітей здійснити подорож залізницею безкоштовно.

Також повідомляється, що Запорізька дитяча залізниця проводить підготовку залізничної інфраструктури та рекреаційної зони магістралі до літнього сезону, зокрема, залізничники прибирають територію і займаються обрізанням рослин з місцевого дендропарку. У цей час на магістралі проходить навчально-виробнича практика.

Довідка УНІАН. Дніпропетровська дитяча залізниця заснована 6 липня 1936 року. Протяжність її колій складає 2 км. Щорічно залізниця, на якій постійно працюють 6 змін з учнів 6-11 класів, перевозить понад 15 тис. дітей.

Запорізька дитяча залізниця заснована 19 травня 1972 року і є однією з найбільш розвинених дитячих залізниць України і СНД. Протяжність її колій становить 8,6 км На залізниці функціонують одна станція і сім пасажирських платформ, тунель довжиною 80 м, три локомотива з вагонами і одна вантажна платформа. Щодня роботу з дітьми проводять 15 кваліфікованих працівників Запорізької дитячої залізниці.