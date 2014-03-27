ВР у першому читанні ухвалила законопроект про скасування утилізаційного збору

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо відміни утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 247 із 323 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В той же час парламент не зміг ухвалити відразу в цілому даний закон.

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За це рішення проголосували лише 214 народних депутатів (при необхідних 226).

Даним законопроектом передбачається звільнення від оподаткування акцизним податком операцій щодо переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль та скасування плати економічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що “цей збір треба скасувати”.

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В той же час він підкреслив, що уряд розуміє, які це матиме наслідки.

“Ми усвідомлюємо, що автомобілі з РФ об'ємом двигуна 1200-1300 куб см отримають додатковий ринок в Україні”, - зазначив він.

ВР вирішила, що даний законопроект до другого читання буде готуватися за скороченою процедурою.