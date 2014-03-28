На вокзалах з'явилися інформаційні пункти для біженців з Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") організувала на вокзалах обласних центрів країни пункти надання інформаційної допомоги біженцям з анексованого Росією Криму, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, з метою забезпечення прийому жителів півострова, "Укрзалізниця" облаштувала в приміщеннях залізничних вокзалів спеціальні кімнати, де представники місцевих органів влади, служб соціальної та медичної допомоги зможуть надавати їм допомогу.

"Уся інформація щодо функціонування зазначених пунктів висвітлюватиметься в оперативному режимі на офіційних сайтах залізниць і "Укрзалізниці" і надаватиметься безпосередньо на вокзалах", - підкреслили в прес-службі.

Зокрема, ці пункти діють в Донецьку, Луганську, Львові, Тернополі, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Луцьку, Одесі-Головною, Херсоні, Кіровограді, Миколаєві, Черкасах, Харкові-Пасажирському, Сумах, Полтаві-Південній, Дніпропетровську, Запоріжжі-1, Києві-Пасажирському, Вінниці, Хмельницькому, Чернігові та Житомирі.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим з масовими фальсифікаціями пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. Згідно з результатами плебісциту, які не були визнані ні Україною, ні світовим співтовариством, понад 95% кримчан проголосували за вихід Криму зі складу України і приєднання його до РФ. 18 березня в Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим та Севастополя до складу Росії.

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