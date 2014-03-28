Росія хоче побудувати залізницю в обхід України

ВАТ "Російські залізниці" пропонують побудувати залізничну ділянку Журавка-Чертково в обхід території України вартістю 45-60 млрд рублів, пише ИТАР-ТАСС.

Про це повідомив перший віце-президент РЖД Вадим Морозов на розширеному засіданні колегії федерального агентства залізничного транспорту (РЖД).

"Колись у нас звучав проект Прохорівка-Журавка-Чортків-Батайськ. Ми з вами цей недешевий проект розглядали як прискорення руху на південь. Проект швидкісного сполучення на південь реальний. Але для цього нам доведеться зробити одну ділянку від цього проекту запобіжними темпами. Це Журавка-Чертково. При певних характеристиках там треба від 45 до 60 млрд рублів витрат", - заявив Морозов, звертаючись до міністра транспорту Максима Соколова.

За його словами, це дуже важлива робота для того, щоб "ми мали надійний, стійкий і ні від кого не залежний рух у південному напрямку".

Віце-президент РЖД пояснив, що цей проект поки не має фінансування.

РЖД у 2007-2008 роках проводили проектно-вишукувальні роботи з організації швидкісного пасажирського руху в напрямку Москва - Адлер з модернізацією Курського ходу і будівництвом обходів України Прохорівка-Журавка та Журавка-Чертково.