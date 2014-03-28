У Криму виникли проблеми з поставками українських машин

Бажаючі вже є: російський автодилер "Фаворит-Моторс" інвестує 90 млн руб. на відкриття двох дилерських центрів на півострові, пише "КоммерсантЪ".

Кримські автодилери просять виробників вирішити питання з постачанням автомобілів на півострів. Як розповіло джерело в галузі, минулого тижня запити від своїх дилерів отримали Volkswagen і Ford. "Листи написали дилери, які працюють у Криму. Вони працюють із українськими "дочками" імпортерів і зараз відрізані від них. Тепер від українських імпортерів немає поставок як нових автомобілів, так і запчастин. Дилери фактично залишилися без бізнесу", - стверджує співрозмовник видання.

Зараз вирішується питання, як далі працювати з автодилерами в Криму, пояснив співробітник російського представництва закордонного автовиробника.

Як розповів співробітник дилера Ford "Преміум авто Крим", який перебуває у Сімферополі, на складі компанії немає нових автомобілів, покупець може замовити автомобіль лише за умови 100-відсоткової передоплати. "Зараз ви можете придбати Ford європейської збірки. А потім, ймовірно, ми будемо продавати автомобілі російської збірки (російський завод Ford розташований у Всеволожську Ленінградської області)", - повідомив співробітник "Преміум авто Крим".

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