Базовим перевізником Криму може стати "Грозний авіа" або Red Wings

Базовим перевізником Криму може стати Red Wings, пише газета "Комерсант".

Як розповів газеті виконавчий директор і член ради директорів компанії Сергій Савостін, це "основний варіант, який розглядають Росавіація і Ростуризм". Переговори велися з кількома великими гравцями, уточнив топ-менеджер, але у них існує ризик потрапляння під санкції з боку Заходу. "Якщо ЄС і США раптом оголосять нові санкції, то перевізники, чиї судна перебувають в лізингу у іноземних компаній, а зарубіжна маршрутна мережа широко розвинена, отримають більше ризиків, ніж плюсів від обслуговування кримських напрямків", - пояснює глава аналітичної служби "Авіапорт" Олег Пантелєєв.

Ще одним претендентом на статус базового кримського перевізника може стати "Грозний авіа". Своє бажання авіакомпанія оголосила в ході наради у Мінтрансі, розповів один з джерел газети.

Водночас віце-президент Асоціації туроператорів Росії Ілля Уманський не впевнений, що для Криму буде обраний один базовий перевізник. "З урахуванням поставленого завдання - забезпечити у наступному літньому сезоні близько 3 млн туристів у Крим - щотижня авіакомпанії належить виконати близько 550 рейсів, - пояснює він. - Однієї авіакомпанії це зробити не під силу".

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