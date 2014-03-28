Залізничники спростували звинувачення в експлуатації несправних Hyundai

"Безпека руху і пасажирів є пріоритетом у роботі залізниць. Кожен електропоїзд виробництва Hyundai Rotem перед рейсом проходив технічний огляд зі складанням акту готовності поїзда до відправлення (check list) із підписами фахівців Hyundai Rotem та УЗШК. Відсутність такого акту і відповідної відмітки (штемпеля) у бортовому журналі виключає приймання поїзда локомотивною бригадою та відправлення в рейс", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у прес-службі підкреслили, що в період адаптації нових електропоїздів до роботи на залізницях України були зафіксовані випадки деяких несправностей, що усувалися фахівцями південнокорейської компанії, а в деяких випадках, з метою безпеки пасажироперевезень УЗШК і "Укрзалізниця" здійснювали заміну рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, раніше УЗШК спростувала звинувачення Генеральної прокуратури України у неліцензованому використанні швидкісних електропоїздів Hyundai, повідомивши, що підприємство має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень у даних поїздах.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо Української залізничної швидкісної компанії за фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. Зокрема, Генпрокуратура встановила, що УЗШК більше року надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Hyundai без ліцензії.

Компанія Hyundai Rotem спільно з Української залізничною швидкісною компанією з метою безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти поїздів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням технічної несправності в одному з потягів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені в ході чергового технічного огляду.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+".

У ході попередньої перевірки з'ясувалося, що тріщини в корпусі електропоїздів корейської виробництва виникли через прорахунки конструкторів. За оцінками експертів, у разі підтвердження даного висновку буде здійснюватися модернізація швидкісних поїздів стерміном до шести місяців.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене у відповідності з наказом Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.